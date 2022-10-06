التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدداً من زعماء الدول قبيل انطلاق أعمال الاجتماع الأول للمجموعة السياسية الأوروبية.

وقد وصل أردوغان إلى قلعة براغ حيث التقى فيها بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان. كما أجرى محادثة سريعة مع كل من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخلال حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول منظمة الدول التركية دعا أردوغان ماكرون قائلاً "لنضمك أيضاً إلى الاتحاد التركي. كم تبعد أوروبا؟ أوروبا ليست كل شيء. آسيا أكبر من أوروبا".

وبعد عقده مؤتمراً صحفياً في ختام الاجتماع، غادر الرئيس التركي العاصمة التشيكية براغ عائداً إلى بلاده.

وغادرت الطائرة الرئاسية التي تقل أردوغان، مساء الخميس، مطار فاكلاف هافيل الدولي في براغ، متوجهة إلى إسطنبول.

واحتضنت براغ الاجتماع الأول لـ"المجتمع السياسي الأوروبي" بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وتأتي القمة تلبية لمقترح قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو/أيار الماضي لتشكيل المجتمع السياسي الأوروبي.