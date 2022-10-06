أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على كل دولة تفكر في مهاجمة تركيا أو التعدّي عليها أن تعلم أن رد بلاده "سيأتي ذات ليلة على حين غرّة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في ختام مشاركته في اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي"، بالعاصمة التشيكية براغ.

وردّ أردوغان على سؤال صحفية يونانية حول تصريحات سابقة له، بالقول: "جوابنا، ليس لليونان فقط بل لكل دولة تفكر في مهاجمتنا أو التعدي علينا، هو أننا "سنأتي ذات ليلة على حين غرة".

وأضاف أردوغان في المؤتمر الصحفي: "أنتظر من الاتحاد الأوروبي أن يدعو أثينا للحوار (مع أنقرة) على أساس ثنائي بدلاً من دعم خطواتها غير القانونية تحت ذريعة التضامن داخل التكتل".

وشدّد على أنه ليس لتركيا أطماع في أرض أي دولة أو سيادتها، مضيفاً: "نحن نناضل فقط لحماية مصالح بلدنا والقبارصة الأتراك".