سياسة
1 دقيقة قراءة
صحيفة: الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد عام 2023
قالت صحيفة "بيلد" اليومية الجمعة إن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتوقع حدوث ركود بنسبة 0,4%، وتضخماً بنسبة 8% العام المقبل في ألمانيا.
صحيفة: الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد عام 2023
توقعت معاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4% في عام 2023   / AA
7 أكتوبر 2022

يتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث ركود بنسبة 0,4% وتضخم بنسبة 8% العام المقبل في ألمانيا، حسب عدد صحيفة بيلد اليومية الذي ينشر الجمعة.

واعتمدت الصحيفة الألمانية على ما يسمى توقعات الحكومة لـ"الخريف" التي من المقرر نشرها الأربعاء المقبل.

هذه التوقعات مماثلة لتلك التي نشرتها في 29 سبتمبر/أيلول خمسة معاهد ألمانية (دي آي دبليو، آي إف أو، آي إف دبليو، آي دبليو أتش وآر دبليو آي) في تقرير الخريف الخاص بها.

وتوقعت المعاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4% عام 2023 بعد نموه بنسبة 1,4% عام 2022 وتضخماً بنسبة 8,8% العام المقبل مقابل 8,4% هذا العام.

ووفق صحيفة بيلد يتوقع هابيك أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف عام 2023 إلى 5,4% من 5,2% عام 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us