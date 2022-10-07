يتوقع وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك حدوث ركود بنسبة 0,4% وتضخم بنسبة 8% العام المقبل في ألمانيا، حسب عدد صحيفة بيلد اليومية الذي ينشر الجمعة.

واعتمدت الصحيفة الألمانية على ما يسمى توقعات الحكومة لـ"الخريف" التي من المقرر نشرها الأربعاء المقبل.

هذه التوقعات مماثلة لتلك التي نشرتها في 29 سبتمبر/أيلول خمسة معاهد ألمانية (دي آي دبليو، آي إف أو، آي إف دبليو، آي دبليو أتش وآر دبليو آي) في تقرير الخريف الخاص بها.

وتوقعت المعاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,4% عام 2023 بعد نموه بنسبة 1,4% عام 2022 وتضخماً بنسبة 8,8% العام المقبل مقابل 8,4% هذا العام.

ووفق صحيفة بيلد يتوقع هابيك أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف عام 2023 إلى 5,4% من 5,2% عام 2022.