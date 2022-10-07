سياسة
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يعرِّض العالم لـ"هرمجدون".. بايدن يحذر من مغبة استخدام روسيا السلاح النووي
حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من مغبة استخدام روسيا السلاح النووي في أوكرانيا معتبراً ذلك تهديداً يعرِّض البشرية لحرب "نهاية العالم".
يعرِّض العالم لـ"هرمجدون".. بايدن يحذر من مغبة استخدام روسيا السلاح النووي
بايدن يحذر من خطورة استخدام موسكو السلاح النووي في أوكرانيا / AA
7 أكتوبر 2022

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس أن التهديدات الروسية باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا تُعرِّض البشرية لخطر حرب "نهاية العالم" (هرمجدون) للمرّة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبيّة في منتصف الحرب الباردة.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرّعات في نيويورك: "لم نُواجه احتمال حدوث هرمجدون منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية" عام 1962، معتبراً أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكُن يمزح" عندما أطلق تلك التهديدات.

وأضاف الرئيس الأمريكي "يوجَد للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية تهديدٌ مباشر باستخدام أسلحة نووية إذا استمرّت الأمور على المسار الذي تسير عليه الآن".

وكانت أزمة الصواريخ في كوبا عام 1962 أثارت مخاوف من اندلاع حرب نوويّة.

ووقتذاك كشفت صور التقطتها طائرة تجسُّس أمريكة وجود منصّات إطلاق صواريخ سوفيتيّة في كوبا حليفة موسكو تمس الشواطئ الأمريكية.

وفي مواجهة مقاومة أوكرانيّة شديدة تُغذّيها مساعدات عسكرية غربية، لمّح بوتين إلى القنبلة الذرية في خطاب متلفز في 21 سبتمبر/أيلول. وقال الرئيس الروسي إنّه مستعدّ لاستخدام "كلّ الوسائل" في ترسانته ضدّ الغرب الذي اتّهمه بأنّه يريد "تدمير" روسيا.

ويقول خبراء إنّ هجمات كهذه ستستخدم على الأرجح أسلحة نووية تكتيكية.

وشدّد بايدن على أنّ بوتين "لا يمزح عندما يتحدّث عن استخدام محتمل لأسلحة نووية تكتيكية أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية، لأن جيشه ضعيف الأداء إلى حدّ كبير".

وتابع: "لا أعتقد وجود أي شيء كالقدرة على (استخدام) سلاح نووي تكتيكي بسهولة دون أن ينتهي الأمر بالتسبُّب بهرمجدون".

وأردف بايدن: "نحن نحاول أن نفهم كيف سيجد بوتين مخرجاً، كيف سيتموضع بشكل لا يفقد فيه ماء الوجه ولا يفقد فيه جزءاً كبيراً من سلطته في روسيا؟".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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