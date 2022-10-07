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محامو ماسك يعلنون  رفض تويتر عرضاً بـ44 مليار دولار ويطالبون بوقف المحاكمة
قال محامو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن تويتر ترفض العرض الذي قدمه ماسك بقيمة 44 مليار دولار، مطالبين بوقف القضية التي رفعتها الشركة ضد ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء.
محامو ماسك يعلنون  رفض تويتر عرضاً بـ44 مليار دولار ويطالبون بوقف المحاكمة
إيلون ماسك يقدم عرضاً جديداً لشراء تويتر بعد أن حاول التراجع عن الصفقة / AFP
7 أكتوبر 2022

أعلن محامو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الخميس أن شركة تويتر ترفض عرض ماسك البالغة قيمته 44 مليار دولار المقدم للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي، وطالبوا محكمة ديلاوير بوقف محاكمة قادمة في هذا الصدد عقب رفع تويتر دعوى قضائية ضد موكلهم.

وجدد ماسك عرضه للاستحواذ على الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنهاء نزاع قانوني مطول بدأ عندما حاول التراجع عن صفقة أبريل/نيسان، ورفعت تويتر دعوى قضائية.

ولم يرد ممثلو تويتر على رسائل لطلب التعليق حتى اللحظة.

في السياق أظهرت وثيقة قضائية أن قاضياً في ولاية ديلاوير الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق إيلون ماسك يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول للسماح للملياردير بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.

ومن غير المرجح أن تنسحب شركة تويتر -التي صوت مساهموها بالموافقة على الصفقة- من الاتفاق بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء بعد أن حاول التراجع قبل أربعة أشهر.

وبدلاً من ذلك من المحتمل أن تسعى الشركة -التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو- للحصول على تأكيدات من جانب ماسك بأنه جاد هذه المرة ولن ينسحب مرة أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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