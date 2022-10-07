أعلن محامو الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الخميس أن شركة تويتر ترفض عرض ماسك البالغة قيمته 44 مليار دولار المقدم للاستحواذ على منصة التواصل الاجتماعي، وطالبوا محكمة ديلاوير بوقف محاكمة قادمة في هذا الصدد عقب رفع تويتر دعوى قضائية ضد موكلهم.

وجدد ماسك عرضه للاستحواذ على الشركة في وقت سابق من هذا الأسبوع لإنهاء نزاع قانوني مطول بدأ عندما حاول التراجع عن صفقة أبريل/نيسان، ورفعت تويتر دعوى قضائية.

ولم يرد ممثلو تويتر على رسائل لطلب التعليق حتى اللحظة.

في السياق أظهرت وثيقة قضائية أن قاضياً في ولاية ديلاوير الأمريكية أمر بوقف دعوى تويتر بحق إيلون ماسك يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول للسماح للملياردير بإتمام صفقة الاستحواذ على تويتر.

ومن غير المرجح أن تنسحب شركة تويتر -التي صوت مساهموها بالموافقة على الصفقة- من الاتفاق بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد ماسك لإجباره على إتمام عملية الشراء بعد أن حاول التراجع قبل أربعة أشهر.

وبدلاً من ذلك من المحتمل أن تسعى الشركة -التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو- للحصول على تأكيدات من جانب ماسك بأنه جاد هذه المرة ولن ينسحب مرة أخرى.