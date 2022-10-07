سياسة
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قطعا 64 كيلومتراً.. روسيان يصلان إلى ألاسكا الأمريكية هرباً من التجنيد
فر مواطنان روسيان إلى جزيرة ألاسكا الأمريكية قاطعين مسافة 64 كيلومتراً على متن قارب صغير لتقديم طلب لجوء لتجنب التجنيد والحرب في أوكرانيا بعد إعلان بوتين التعبئة الجزئية في البلاد.
قطعا 64 كيلومتراً.. روسيان يصلان إلى ألاسكا الأمريكية هرباً من التجنيد
روسيان يقطعان 64 كيلومتراً على متن قارب صغير إلى ألاسكا هرباً من التجنيد / Others
7 أكتوبر 2022

قالت السلطات الأمريكية إن مواطنَين روسيين فارين من الخدمة العسكرية طلبا اللجوء إلى الولايات المتحدة بعد وصولهما على متن قارب إلى ألاسكا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشهر الماضي عن تعبئة عسكرية جزئية بسبب الحرب في أوكرانيا، وفر عشرات آلاف الرجال إلى الخارج هرباً من التجنيد.

وقال مكتب السيناتور ليزا موركوفسكي التي تمثل ألاسكا إن المواطنين الروسيين ذكرا أنهما يسعيان للحصول على حق اللجوء لتجنب الخدمة العسكرية الإجبارية. وعُثر عليهما قرب ألاسكا على بعد نحو 64 كيلومتراً من الساحل الروسي.

وأثبتت حملة بوتين للتعبئة أنها واحدة من أكثر تحركات موسكو التي لا تحظى بشعبية، مما أثار احتجاجات في المدن والمناطق في جميع أنحاء البلاد.

وقال مايك دنليفي حاكم ألاسكا إن الرجلين جاءا من روسيا على متن قارب وجرى استجوابهما.

وأضاف في بيان: "لا نتوقع تدفقاً مستمراً للأفراد أو أسطولاً من الأفراد. ليس لدينا ما يشير إلى أن هذا سيحدث، لذلك قد يكون هذا لمرة واحدة".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن متحدثة باسم السفارة الروسية في واشنطن قولها إن السفارة على علم بالأمر وتخطط لإجراء الاتصال هاتفياً بالمواطنين قريباً.

وأكدت وزارة الأمن الداخلي وصول الشخصين يوم الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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