قال الرئيس رجب طيب أردوغان الخميس إن تركيا "بلد محوري" بالنسبة إلى الاتحاد والقارة الأوروبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده على هامش اجتماع "المجتمع السياسي الأوروبي" في العاصمة التشيكية براغ.

وأضاف أردوغان: "أكدنا أننا لن نقبل أبداً أن تضر منصة المجتمع السياسي الأوروبي بمسار عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي".

وأردف: "لا يمكن ملء مكان تركيا في التغلب على التحديات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي".

واستطرد قائلاً: "التطورات تكشف حقيقة أن تركيا بلد محوري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي والقارة".

وزاد: "شددت على أن العراقيل التي وضعت أمام تركيا (في مسار العضوية) ليست عادلة، وهذا ما يضر أيضاً مصالح الاتحاد الأوروبي".

وبيّن أردوغان أن بلاده تنتظر من "المجتمع السياسي الأوروبي" أن يعمل على تعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي والمساهمة في مسار عضويتها فيه.

واحتضنت براغ الاجتماع الأول لـ"المجتمع السياسي الأوروبي" بمشاركة 44 دولة، بينها أعضاء الاتحاد الأوروبي، لمناقشة مواضيع مختلفة مثل الأمن والطاقة والمناخ والاقتصاد والحرب في أوكرانيا.

وحول العلاقات مع السويد أكد أردوغان أن نظرة تركيا حيالها لن تصبح إيجابية ما دامت استوكهولم تسمح باستمرار خروج مسيرات للتنظيمات الإرهابية ودخول الإرهابيين للبرلمان.

وفي رده على سؤال حول وجهة نظره بخصوص عضوية السويد وفنلندا بحلف شمال الأطلسي ناتو لفت إلى أن لقاءه القصير مع رئيسة الوزراء الفنلندية سانّا مارين جرى بشكل إيجابي.

وأضاف: "قلت لها إن علاقاتنا مع فنلندا مختلفة عنها مع السويد لأن فنلندا ليست مكاناً يسرح ويمرح فيه الإرهاب ولكن السويد هكذا".