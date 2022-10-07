دعا وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجنود الروس لإلقاء سلاحهم، متعهّداً بضمان "حياتهم وسلامتهم".

وقال في تسجيل مصوّر توجّه فيه إلى الجنود الروس: "لا يزال بإمكانكم إنقاذ روسيا من مأساة والجيش الروسي من الإذلال"، مضيفاً: "نضمن الحياة والسلامة والعدالة لكل أولئك الذين يرفضون القتال فوراً. وسنضمن محاكمة جميع أولئك الذين أعطوا أوامر إجرامية".

وأضاف: "تعرّضتم للخداع والخيانة" من الكرملين.

وقال: "من السهل عليهم أن يقولوا لكم إنكم قُتلتم كأبطال في معركة ضد جحافل الناتو (حلف شمال الأطلسي). صحيح أن بلدان الناتو تزودنا بالأسلحة، لكن الجنود الأوكرانيين هم الذين يهزمونكم بهذه الأسلحة".

وأكد الوزير أن "الجنود الأوكرانيين لا يحتاجون إلى أراضٍ روسية، لدينا ما يكفينا. ونستعيدها جميعها".

وأطلقت القوات الأوكرانية هجمات مضادة في جنوبي البلاد وشرقيها منذ أسابيع، ما مكنها من استعادة مناطق واسعة.

من جهة أخرى قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي اقترح فيها على حلف شمال الأطلسي شن ضربات وقائية ضد روسيا "تؤكد الحاجة" إلى ما سماه "عملية خاصة" في أوكرانيا.

وكان زيلينسكي قال في نقاش مع معهد لوي، وهو مركز أبحاث أسترالي، إنه يعتقد أن الضربات الوقائية ضرورية لمنع أي استخدام للأسلحة النووية. ولم يخض في التفاصيل حول نوع الضربات التي يقصدها، ولم يشر إلى أي حاجة إلى شن ضربات نووية.