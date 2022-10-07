قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إنها أجرت حواراً جيداً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء السويدية عقب لقائها الرئيس التركي على هامش اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" بالعاصمة التشيكية براغ.

وأكدت التزام بلادها مذكرة التفاهم الثلاثية بين السويد وفنلندا وتركيا خلال اجتماع قمة الناتو بمدريد.

ولفتت في هذا الصدد إلى إلغاء السويد حظر تصدير السلاح إلى تركيا في إطار المذكرة.

وأكدت أن الحكومة السويدية المزمع تشكيلها الأسبوع المقبل ستواصل التزام المذكرة أيضاً، موضحة أنها تحدثت مع أردوغان بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلان كلف زعيم "حزب المعتدلين" أولف كريترسون تشكيل الحكومة الجديدة.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.