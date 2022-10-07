سياسة
2 دقيقة قراءة
"حواري مع أردوغان كان جيداً".. رئيسة وزراء السويد تشيد بالعلاقات مع تركيا
أشادت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون بعلاقات بلادها مع تركيا، مشيرة إلى أنها أجرت حواراً جيداً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" بالعاصمة التشيكية براغ.
"حواري مع أردوغان كان جيداً".. رئيسة وزراء السويد تشيد بالعلاقات مع تركيا
رئيسة وزراء السويد: أجرينا حواراً جيداً مع أردوغان / AA
7 أكتوبر 2022

قالت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون إنها أجرت حواراً جيداً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء السويدية عقب لقائها الرئيس التركي على هامش اجتماع قمة "المجتمع السياسي الأوروبي" بالعاصمة التشيكية براغ.

وأكدت التزام بلادها مذكرة التفاهم الثلاثية بين السويد وفنلندا وتركيا خلال اجتماع قمة الناتو بمدريد.

ولفتت في هذا الصدد إلى إلغاء السويد حظر تصدير السلاح إلى تركيا في إطار المذكرة.

وأكدت أن الحكومة السويدية المزمع تشكيلها الأسبوع المقبل ستواصل التزام المذكرة أيضاً، موضحة أنها تحدثت مع أردوغان بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلان كلف زعيم "حزب المعتدلين" أولف كريترسون تشكيل الحكومة الجديدة.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us