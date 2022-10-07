سياسة
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15.5 مليار يورو.. العجز التجاري الفرنسي في مستوى قياسي بسبب فاتورة الطاقة
العجز التجاري الفرنسي يصل إلى مستوى قياسي قدره 15.5 مليار يورو في أغسطس/آب بسبب زيادة جديدة في فاتورة الطاقة بين الواردات.
15.5 مليار يورو.. العجز التجاري الفرنسي في مستوى قياسي بسبب فاتورة الطاقة
ارتفاع أسعار الطاقة يتسبب في زيادة العجز التجاري بفرنسا / Others
7 أكتوبر 2022

أعلنت الجمارك الفرنسية أن العجز في الميزان التجاري سجل رقماً قياسياً جديداً في أغسطس/آب بلغ 15.5 مليار يورو بسبب زيادة جديدة في فاتورة الطاقة بين الواردات.

وتراجع الميزان التجاري الفرنسي بمقدار مليار يورو مقارنة بشهر يوليو/تموز.

وسجل العجز رقماً قياسياً بلغ 139 مليار يورو تراكمياً على 12 شهراً.

وشهدت الواردات الفرنسية بشكل عام زيادة في تكاليفها بمقدار 1.1 مليار يورو لتصل إلى 65.6 مليار. في المقابل زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50.1 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس/آب وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس/آب.

وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ نهاية فبراير/شباط، وهو وضع أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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