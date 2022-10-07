أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجود دول كثيرة مستعدة لتلبية احتياجات بلاده إن لم تلبّ الولايات المتحدة حاجة أنقرة من مقاتلات F-16.

وقال في ردّه على أسئلة الصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول: "إن لم تلبِّ الولايات المتحدة حاجتنا من مقاتلات F-16 فهناك دول كثيرة مستعدة لذلك".

وأوضح أن بلاده يمكنها تلبية حاجتها بهذا الصدد على غرار شرائها أنظمة "S-400" الروسية عندما امتنعت واشنطن عن تزويدها بأنظمة "باتريوت".

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي، قال أردوغان في تصريحاتصحفية: "يمكننا تأمين طائرات مقاتلة من أي مكان، فهناك بريطانيا وفرنسا وروسيا تبيعها وثمة دول تلمح لنا بذلك".

وأضاف: "آمل أن لا تقودنا الولايات المتحدة إلى سُبل أخرى بخصوص ملف مقاتلات F-16، فهي ليست المكان الوحيد الذي يبيع طائرات حربية".

وفيما يخصّ كلمة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس خلال اجتماع المجتمع السياسي الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، قال أردوغان: "رجل لا يعرف قواعد البروتوكول ورغم أن كلمته لم تكن ضمن البرنامج، فأنا لا أعلم كيف وممن حصل على إذن لذلك ليحاول الرد عليّ؟".

وردًا على سؤال حول اتصاله مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، قال إن الأخير قدّم شكره وتهنئته لتركيا بشكل خاص على الوساطة التي تقوم بها بين موسكو وكييف.

وأشار أردوغان إلى أنه قدّم التهاني بمناسبة يوم ميلاد بوتين (70 عاماً)، مضيفاً: "لدينا أيضاً لقاء محتمل حول منصة آسيا".

وأفاد أنه إذا شارك بوتين في "منصة آسيا" فستسنح لهما الفرصة لمناقشة العلاقات الثنائية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا بطريقة مفصلة أكثر.

وحول سؤال عن إمكانية إجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال أردوغان إنه يُجري محادثات مع كلا الزعيمين.