سياسة
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فنلندا: ملتزمون بمذكرة التفاهم ونأمل في موافقة تركيا على عضويتنا بالناتو
أعربت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، عن أملها في موافقة أنقرة على انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو". وأكدت أنهم ملتزمون بما جاء في مذكرة التفاهم الثلاثية.
فنلندا: ملتزمون بمذكرة التفاهم ونأمل في موافقة تركيا على عضويتنا بالناتو
مارين قالت إنها تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في التاريخ نفسه / AA
7 أكتوبر 2022

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، إنها تأمل في موافقة تركيا على انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أقرب وقت.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الجمعة، قبيل انطلاق قمة غير رسمية لقادة دول الاتحاد الأوروبي، في العاصمة التشيكية براغ.

وأضافت أنها بحثت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس خلال لقائهما في براغ على هامش قمة المجتمع السياسي الأوروبي، ملف انضمام فنلندا إلى الناتو.

وأوضحت أن بلادها اتبعت سياسة متزنة دائماً عندما يتعلق الأمر بتركيا، وأنها بحثت مسألة انضمامها إلى الناتو قبيل قمة مدريد لزعماء الناتو.

وأردفت أن بلادها تؤدي مسؤولياتها المنصوص عليها في مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا، معربة عن أملها بموافقة أنقرة على انضمام بلدها بأقرب وقت.

ورفضت مارين التعليق على المباحثات بين تركيا والسويد، مضيفة أنها تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو في التاريخ نفسه، لأن الأمر متعلق بأمن شمالي أوروبا.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكّرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهّد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وعُقد الاجتماع الأول للآلية المشتركة الدائمة في 26 أغسطس/آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في وقت سابق، أن مذكرة التفاهم مع فنلندا والسويد انتصار دبلوماسي لبلاده. مشدداً على أن البلدين "عليهما الإيفاء بوعودهما".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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