سياسة
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السعودية تعيد فتح مدارس تركية على أراضيها
قال مسؤول بالقنصلية التركية في جدة، إن السلطات السعودية  أعادت فتح عدة مدارس تابعة لوزارة التربية التركية في مدن جدة والدمام وتبوك. وكانت السعودية قد أغلقت 8 مدارس تركية على أراضيها في نهاية العام الدراسي 2020–2021.
السعودية تعيد فتح مدارس تركية على أراضيها
أوضح المسؤول مواصلة القنصلية مساعيها إلى إعادة فتح المدارس الواقعة في الرياض ومدن سعودية أخرى / AA
7 أكتوبر 2022

أعادت المملكة العربية السعودية، فتح عدد من المدارس التركية المغلقة على أراضيها منذ نهاية العام الدراسي الماضي.

وقال المسؤول في القنصلية التركية بمدينة جدة، حسين أرن يلدزير، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن عدداً من المدارس التابعة لوزارة التربية التركية بدأت نشاطها التدريسي اعتباراً من 2 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أنه جرى فتح المدارس التابعة لوزارة التربية التركية، الواقعة في مدن جدة والدمام وتبوك، لصفوف المرحلة الابتدائية.

وأردف أنهم يواصلون مساعيهم المكثفة الرامية إلى إعادة فتح المدارس الواقعة في مدن الرياض، وأبها ومكة والمدينة المنورة والطائف.

وكانت السلطات السعودية قد أغلقت 8 مدارس تركية بالبلاد نهاية العام الدراسي 2020–2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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