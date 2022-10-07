أعادت المملكة العربية السعودية، فتح عدد من المدارس التركية المغلقة على أراضيها منذ نهاية العام الدراسي الماضي.

وقال المسؤول في القنصلية التركية بمدينة جدة، حسين أرن يلدزير، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن عدداً من المدارس التابعة لوزارة التربية التركية بدأت نشاطها التدريسي اعتباراً من 2 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأضاف أنه جرى فتح المدارس التابعة لوزارة التربية التركية، الواقعة في مدن جدة والدمام وتبوك، لصفوف المرحلة الابتدائية.

وأردف أنهم يواصلون مساعيهم المكثفة الرامية إلى إعادة فتح المدارس الواقعة في مدن الرياض، وأبها ومكة والمدينة المنورة والطائف.

وكانت السلطات السعودية قد أغلقت 8 مدارس تركية بالبلاد نهاية العام الدراسي 2020–2021.