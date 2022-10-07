سياسة
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الرئيس العراقي يدعو القوى السياسية إلى "حوار جاد"
دعا الرئيس العراقي القوى السياسية إلى "حوار جاد يكون غايته مصلحة الوطن والمواطن"، وأكد أن العراق يعيش لحظة مفصلية تضعه أمام مفترق طرق.
الرئيس العراقي يدعو القوى السياسية إلى "حوار جاد"
الرئيس العراقي: عام كامل مر على إجراء الانتخابات من دون إكمال استحقاقاتها الدستورية وهذا غير مقبول / Reuters
7 أكتوبر 2022

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، الأطراف السياسية في بلاده إلى عقد حوار جاد تشترك فيه القوى الأساسية.

جاء ذلك في كلمته خلال حضوره احتفالية المولد النبوي الشريف في مدينة الأعظمية بالعاصمة بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال صالح، إن "بلدنا يعيش لحظة مفصلية تضعه أمام مفترق طرق، إما العودة إلى الوراء بنزاعات داخلية واصطفافات أو الانطلاق بإرادة موحدة تستوعب التحديات الجسيمة وتلبي احتياجات المواطنين".

وأضاف: "لم يعد مقبولاً استمرار الوضع القائم، تشكيل الحكومات بات يطول أكثر، وبنود دستورية تعطل أكثر، وسوء في أحوال المعيشة والخدمات أكثر، ولا يمكن المراهنة على صبر العراقيين أكثر".

وأردف أن "عاماً كاملاً مر على إجراء الانتخابات من دون إكمال استحقاقاتها الدستورية، وهو أمر غير مقبول".

ودعا جميع القوى السياسية إلى "حوار جاد يكون أساسه وغايته مصلحة الوطن والمواطن، والانطلاق نحو تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، لإقرار الموازنة المعطلة وتمشية أمور الناس وإدارة المرحلة المقبلة".

وتتواصل في العراق منذ نحو عام أزمة سياسية تسببت في اشتباكات ووقوع قتلى وجرحى.

وتحول الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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