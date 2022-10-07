قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيَّين أحدهما طفل، وأصاب عشرات آخرين خلال مواجهات وسط وشمالي الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة، في بيان مقتضب: "استشهاد الطفل عادل إبراهيم عادل داود ( 14 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس عصر اليوم، في قلقيلية (شمال)" دون توضيح ملابسات إطلاق النار عليه.

كما أكدت الوزارة، في بيان منفصل، "استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في المزرعة الغربية شمال غرب رام الله (وسط)".

من جهتها، نقلت إذاعة "صوت فلسطين" عن أمين سر حركة "فتح" في القرية ثائر شريتح إعلانه "استشهاد الشاب مهدي لدادوة برصاص الاحتلال في بلدة المزرعة الغربية".

ونشر إعلاميون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة الجيش الإسرائيلي منع مسعفين ومواطنين فلسطينيين من الوصول إلى الشاب بعد إصابته.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية) إن مواجهات جرت "مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاولة الأهالي صد هجوم للمستوطنين على منزل في المزرعة الغربية".

بدورها، قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، إن "حصيلة ما تعاملت معه طواقمها في مواجهات البلدة (المزرعة) بلغ 50 إصابة 9 بالرصاص المطاطي، و33 حالة اختناق بالغاز، و8 حالات ضرب واعتداء (من قبل الجنود)".

وفي سياق متصل، قال شهود عيان، إن عشرات الفلسطينيين، أصيبوا بمواجهات جرت مع الجيش الإسرائيلي بعد صلاة الجمعة، خلال احتجاجات رافضة للاحتلال والاستيطان في عدة محافظات بالضفة الغربية.