أعلنت وزارة الدفاع الجورجية، الجمعة، توقيعها اتفاقية مع شركة تركية حكومية لاستيراد مدرعات بمعايير حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وذكرت الدفاع الجورجية، في بيان، أنها وقعت اتفاقية مع شركة تشغيل المصانع العسكرية والترسانات التركية المساهمة "أسفات"، التابعة لوزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي، تنص على "استيراد قوات الدفاع الجورجية ناقلات جند مدرعة تحمل معايير الناتو".

وأكد أن "تجهيز قوات الدفاع الجورجية بناقلات الجند المدرعة، سيساهم بشكل كبير في تعزيز القدرات الدفاعية لجورجيا وتعزيز التعاون مع تركيا".

وحملت الاتفاقية توقيع المدير العام للشركة التركية أسعد آقغون، ونائب وزير الدفاع الجورجي جيورجي خايندرافا.

بدورها، ذكرت "أسفات" عبر تغريدة، أنه جرى توقيع الاتفاقية مع وزارة الدفاع الجورجية بشأن مشروع توريد ناقلة أفراد مصفحة ذات قدرة عالية.

وأعربت الشركة التركية عن أملها في مواصلة التعاون مع الجانب الجورجي.