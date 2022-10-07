سياسة
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بالصور | مساجد إسطنبول تُحيي ذكرى المولد النبوي الشريف
انتظمت بمساجد مدينة إسطنبول التركية، الجمعة، فعاليات متنوعة، إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.
بالصور | مساجد إسطنبول تُحيي ذكرى المولد النبوي الشريف
يحرص الأتراك على المشاركة في  إحياء ذكرى المولد النبوي في مساجد البلاد / AA
7 أكتوبر 2022

أحيت مساجد إسطنبول كبرى المدن التركية، مساء الجمعة، ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأقيمت فعاليات خاصة بهذه المناسبة في العديد من مساجد المدينة، لا سيما في التاريخية منها، مثل الفاتح والسلطان أيوب والسليمانية وجامع تشامليجا الكبير.

وتضمنت الفعاليات تلاوات للقرآن الكريم، وإلقاء المواعظ والدروس الدينية، قبل أن تختتم بالأدعية والابتهالات.

وعقب الفعاليات، قدمت بلدية الفاتح هدايا متنوعة للمواطنين عند الخروج من المساجد.

كما أحيت معظم المساجد في الولايات التركية كافة ذكرى المولد النبوي الشريف، بفعاليات مماثلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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