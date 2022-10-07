أحيت مساجد إسطنبول كبرى المدن التركية، مساء الجمعة، ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأقيمت فعاليات خاصة بهذه المناسبة في العديد من مساجد المدينة، لا سيما في التاريخية منها، مثل الفاتح والسلطان أيوب والسليمانية وجامع تشامليجا الكبير.

وتضمنت الفعاليات تلاوات للقرآن الكريم، وإلقاء المواعظ والدروس الدينية، قبل أن تختتم بالأدعية والابتهالات.

وعقب الفعاليات، قدمت بلدية الفاتح هدايا متنوعة للمواطنين عند الخروج من المساجد.

كما أحيت معظم المساجد في الولايات التركية كافة ذكرى المولد النبوي الشريف، بفعاليات مماثلة.