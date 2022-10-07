اتهم المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "يهدف إلى تقسيم" الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن "الدول الأوروبية ستبقى إلى جانب أوكرانيا".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده عقب قمة غير رسمية لزعماء الدول الأوروبية، في العاصمة التشيكية براغ، للحديث عن الحرب الروسية في أوكرانيا وسبل معالجة ارتفاع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

وقال شولتز إنه كان واضحاً (خلال القمة) بقوله إن "الدول الأوروبية ستبقى إلى جانب أوكرانيا"، لا سيما في الوقت الذي "يهدف فيه بوتين إلى تقسيم" الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الاحتياجات المالية لكييف لهذا العام جرى تلبيتها من خلال المساعدات الدولية، حسب ما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية.

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما أضر بقطاعي الغذاء والطاقة على مستوى العالم ودفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.