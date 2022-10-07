سياسة
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إيران تستدعي سفير الدنمارك بعد هجوم بسكين على سفارتها في كوبنهاغن
استدعت  الخارجية الإيرانية، الجمعة، سفير الدنمارك لديها إثر هجوم وقع على سفارتها بكوبنهاغن، وقالت الشرطة الدنماركية إنها ألقت القبض على رجل الجمعة بعد أن دخل إلى أرض السفارة الإيرانية وهو يحمل سكيناً.
إيران تستدعي سفير الدنمارك بعد هجوم بسكين على سفارتها في كوبنهاغن
مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن / Others
7 أكتوبر 2022

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الخارجية الإيرانية قولها إنها استدعت السفير الدنماركي، الجمعة، للاحتجاج على حادث وقع بالسفارة الإيرانية في كوبنهاغن وشكل تهديداً للسفيرة هناك.

وقالت الشرطة الدنماركية إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 32 عاماً في وقت سابق من يوم الجمعة، بعد أن دخل إلى أرض السفارة الإيرانية في كوبنهاغن وهو يحمل سكيناً.

وأضافت الشرطة أن موظفاً في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفيرة أفسانه نادي بور تعرضت للتهديد في الهجوم الذي أسفر عن إصابة موظف محلي وألحق أضراراً بمركبات خاصة بالسفارة.

وذكرت الشرطة الدنماركية أن الرجل سيمثل أمام محكمة مدينة كوبنهاغن، السبت، في جلسة استماع وسيجري توجيه تهم له، من بينها تهمتان تتعلقان بالتخريب، والعنف، وخرق قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص ذوي الوضع الدبلوماسي.

ولم ترِد تفاصيل أخرى عن المهاجم أو دوافعه.

وجاءت الواقعة في وقت تواجه فيه الحكومة الإيرانية احتجاجات في الداخل والخارج، منذ أكثر من أسبوعين للتنديد بوفاة شابة خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق في البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قوله "من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، ضد امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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