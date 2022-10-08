سياسة
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"على غرار موسكو وكييف".. ماسك يقدم اقتراحاً لإنهاء التوتر بين الصين وتايوان
اقترح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خطة لإنهاء التوتر بين الصين وتايوان بتسليم بكين بعض السيطرة على تايوان. وفي حين أشار إلى أن مقترحه قد لا ينال رضا الجميع نوّه في الوقت ذاته بضرورة الاستفادة من نظام هونغ كونغ.
"على غرار موسكو وكييف".. ماسك يقدم اقتراحاً لإنهاء التوتر بين الصين وتايوان
إيلون ماسك يتربع على عرش قائمة أغنى أغنياء العالم لعام 2021 (المصدر: Getty Images) / Others
8 أكتوبر 2022

بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا الذي أثار إدانة بأوكرانيا أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوترات بين الصين وتايوان بتسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.

وقال ماسك، أغنى شخص في العالم، لصحيفة "فايننشال تايمز" في مقابلة نشرت الجمعة: "اقتراحي... يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان وهذا أمر مستساغ بشكل معقول، وربما لن ينال رضا الجميع".

جاءت تصريحات ماسك رداً على سؤال من الصحيفة عن الصين، إذ تدير شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها مصنعاً كبيراً في شنغهاي.

ونقلت الصحيفة عن ماسك قوله: "من الممكن وأعتقد أنه من المحتمل في واقع الأمر أن يكون لديهم ترتيب أكثر تساهلاً من المطبق في هونغ كونغ".

وقال ماسك إنه يعتقد أن اندلاع صراع بشأن تايوان أمر حتمي وحذر من تأثيره المحتمل ليس فقط على تسلا، ولكن أيضاً على شركة آبل التي تصنع أجهزة الآيفون وعلى الاقتصاد على نطاق أوسع. ولم تكشف المقابلة عن تفاصيل تلك التصريحات.

وتعهدت بكين التي تقول إن تايوان إحدى مقاطعاتها، بإخضاعها لسيطرتها ولم تستبعد استخدام القوة لفعل ذلك. وتعارض حكومة تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليوناً هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلها.

والأسبوع الماضي اقترح ماسك أن تتنازل أوكرانيا بشكل دائم عن شبه جزيرة القرم لروسيا وأن تُجرى استفتاءات جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة لتحديد مصير الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وأن توافق أوكرانيا على أن تصبح دولة محايدة.

وطلب ماسك من مستخدمي تويتر إبداء رأيهم في خطته مما أثار انتقادات حادة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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