سياسة
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شاهد | حريق على جسر استراتيجي يقطع الاتصال بين شبه جزيرة القرم وروسيا
قالت وسائل إعلام روسية إن حريقاً اندلع جراء اشتعال صهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم أدى إلى قطع حركة مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي افتتح عام 2018 ليربط شبه جزيرة القرم بشبكة النقل الروسية.
شاهد | حريق على جسر استراتيجي يقطع الاتصال بين شبه جزيرة القرم وروسيا
حريق على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم / Reuters
8 أكتوبر 2022

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن النيران اشتعلت بصهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم بساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع انفجار.

وجرى تعليق حركة مرور السيارات والقطارات على الجسر الذي افتتح عام 2018 ليربط شبه جزيرة القرم بشبكة النقل الروسية.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا في بيان لها: "صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات فوق جسر، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان أن "انهياراً جزئياً حدث في قسمين من طريق السيارات دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".

وفي تعليقه على الحادث أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أوعز بتشكيل لجنة للتحقيق بملابسات الحادث.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "أصدر الرئيس بوتين تعليمات لرئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب ما حدث وإزالة آثاره في أسرع وقت ممكن"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وأوضح أن اللجنة ستشمل أيضا رئيسي إقليمي كراسنودار والقرم، وممثلي الحرس الوطني وجهاز الأمن الفدرالي ووزارة الداخلية.

بدوره اعتبر نائب رئيس “الدوما” تفجير شاحنة على جسر القرم “إعلان حرب” ضد بلاده.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجاراً وقع على الجسر نحو الساعة السادسة صباحاً (03:00 ت.غ).

وعام 2018 افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجسر بعد ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، ما أدى إلى فرض عقوبات على روسيا وتدهور العلاقات مع الغرب.

وفي سبتمبر/أيلول أعلنت روسيا ضم مقاطعات دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا بعد إجراء استفتاءات تقول كييف والغرب إنها أجريت تحت تهديد السلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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