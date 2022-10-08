سياسة
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توقف تام لحركة القطارات شمال ألمانيا بسبب "مشكلة فنية بالاتصالات"
قالت شركة دويتشه بان لتشغيل القطارات في ألمانيا إنه لا توجد قطارات مسافات طويلة أو قطارات إقليمية تعمل في ولايات هامبورغ وشليسفيغ هولشتاين وساكسونيا السفلى وبريمن في شمال غربي البلاد.
توقف تام لحركة القطارات شمال ألمانيا بسبب "مشكلة فنية بالاتصالات"
دويتشه بان: لا توجد قطارات مسافات طويلة أو قطارات إقليمية تعمل في عدة ولايات
8 أكتوبر 2022

توقفت خدمات القطارات عبر رقعة من شمالي ألمانيا يوم السبت بسبب ما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية إنها مشكلة فنية في الاتصالات.

وقال شركة دويتشه بان لتشغيل القطارات إنه لا توجد قطارات مسافات طويلة أو قطارات إقليمية تعمل في ولايات هامبورغ وشليسفيغ هولشتاين وساكسونيا السفلى وبريمن في شمال غربي البلاد.

هذا يعني أن القطارات بين برلين وكولونيا وبين العاصمة وأمستردام ألغيت أيضاً، في حين أن القطارات من الدنمارك لم تعبر الحدود إلى ألمانيا.

وقالت دويتشه بان إن السبب هو ”فشل بنظام راديو القطار الرقمي”، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل أو تحدد المدة التي ستستمر فيها المشكلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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