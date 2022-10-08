توقفت خدمات القطارات عبر رقعة من شمالي ألمانيا يوم السبت بسبب ما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية إنها مشكلة فنية في الاتصالات.

وقال شركة دويتشه بان لتشغيل القطارات إنه لا توجد قطارات مسافات طويلة أو قطارات إقليمية تعمل في ولايات هامبورغ وشليسفيغ هولشتاين وساكسونيا السفلى وبريمن في شمال غربي البلاد.

هذا يعني أن القطارات بين برلين وكولونيا وبين العاصمة وأمستردام ألغيت أيضاً، في حين أن القطارات من الدنمارك لم تعبر الحدود إلى ألمانيا.

وقالت دويتشه بان إن السبب هو ”فشل بنظام راديو القطار الرقمي”، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل أو تحدد المدة التي ستستمر فيها المشكلة.