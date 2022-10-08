سياسة
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جنين.. استشهاد فلسطينيَّيْن وإصابة 11 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط شهيدين فلسطينيين وإصابة 11 آخرين بينهم 3 إصابات خطرة خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.
جنين.. استشهاد فلسطينيَّيْن وإصابة 11 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي
استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية - أرشيفية / AP
8 أكتوبر 2022

استُشهد فلسطينيان وأُصيب 11 آخرين 3 منهم إصاباتهم خطيرة خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب إن "مواطنَين فلسطينيَّين استشهدا وأصيب 11 آخرون برصاص الاحتلال الحي في جنين، بينهم 3 إصابات خطيرة".

وفي وقت سابق السبت اقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين، وعلى الفور اندلعت اشتباكات مع فلسطينيين، وفق إعلام محلي.

وتداول صحفيون وناشطون مقاطع فيديو وصوراً تظهر إطلاق النار في المخيم ومركبات عسكرية تقتحمه.

وقال تلفزيون فلسطين (حكومي): "جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين، واندلاع اشتباكات على أطراف المخيم"، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية اقتحمت منزل الأسير السابق محمد أبو زينة.

في غضون ذلك قال صحفيون فلسطينيون إن قناصة من الجيش الإسرائيلي يعتلون سطح بناية سكنية استهدفوهم بالرصاص.

وأضاف أحدهم في رسالة صوتية وصلت إلى مراسل الأناضول: "إحنا محاصرين، تواصلوا مع الصليب الأحمر، تم إطلاق النار علينا أكثر من 4 مرات".

وفي حالات نادرة ينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات أو عمليات اعتقال في الضفة الغربية أيام السبت، وهو يوم إجازة رسمية في إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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