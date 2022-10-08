سياسة
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لافروف يحذر من نفاد صبر موسكو في وجه "العدوان الاقتصادي" ضدها
حذر وزير الخارجية الروسي من أن صبر موسكو في وجه أعمال العدوان الاقتصادي "له حدود". وأكد أن تمزيق الاقتصاد الروسي، الذي حلم به الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، لم ولن يتحقق.
لافروف يحذر من نفاد صبر موسكو في وجه "العدوان الاقتصادي" ضدها
لافروف لدينا كل الإمكانيات لحماية مصالحنا الوطنية / AA
8 أكتوبر 2022

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، من أن صبر موسكو في وجه أعمال العدوان الاقتصادي "له حدود"، مؤكداً أن بلاده "ستستخدم كل الإمكانيات لحماية مصالحها الوطنية إذا لزم الأمر".

وقال لافروف لصحيفة محلية ونقلت تصريحاته قناة روسيا اليوم: "لدينا كل الإمكانيات لحماية مصالحنا الوطنية. وإذا لزم الأمر، سنستخدمها إلى أقصى حد".

وأضاف: "يجب على أولئك الذين يتحدثون بلغة العقوبات مع روسيا، أن يتذكروا أنه بينما نتحلى بضبط النفس إلى حد كبير في الرد على أعمال العدوان الاقتصادي، صبرنا لن يكون بلا حدود".

وتابع أن "تمزيق الاقتصاد الروسي، كما حلم به (الرئيس الأمريكي الأسبق) باراك أوباما، لم يتحقق ولن يتحقق".

ومضى الوزير الروسي قائلاً: "كل ما أرادوا إثارته في بلدنا يبدأ في الظهور في عقر دارهم. يشهد عدد من البلدان الأوروبية ارتفاعاً حاداً في الأسعار، وانخفاضاً في المداخيل، ونقصاً في موارد الطاقة".

ومؤخراً، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة الـ8 من العقوبات ضد روسيا، "كرد قوي" على ضم الرئيس الروسي، لبعض المناطق في أوكرانيا.

وفي إطار حزمة العقوبات هذه والتي تتطلب موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيجري إدراج بعض المؤسسات والشخصيات في قائمة العقوبات، إلى جانب فرض قيود على التجارة والواردات الروسية.

كما تنص العقوبات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية، على فرض سقف لأسعار النفط الروسي المُصدَّر إلى البلدان الأخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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