قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، إن الجانب الأوكراني ينظر بإيجابية إلى تمديد العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب، في حين أن روسيا لديها بعض المخاوف بشأن شحن منتجاتها الزراعية والأسمدة.

وأوضح قالن في تصريح تلفزيوني أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين تباحثا هاتفياً أمس، بشأن تمديد العمل باتفاق إسطنبول الخاص بشحن الحبوب الأوكرانية.

وأضاف: "نرغب بتمديد هذا الاتفاق، تحدثنا إلى الجانب الأوكراني، وهم ينظرون إلى ذلك بشكل إيجابي، لكن الجانب الروسي لديه بعض المخاوف بشأن شحن محاصيلهم الخاصة والأمونيا والأسمدة".

وأردف: "الروس أبرموا اتفاقاً مع الأمم المتحدة، وهم يحاولون التوصل إلى تفاهم حول بعض التفاصيل".

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان أبلغ الجانبين الروسي والأوكراني بأن تركيا لم تشارك في أي جانب من جوانب الحرب، وأن الحرب وعملية ضم روسيا أراضي أوكرانية غير قانونيين، كما دعا أردوغان الجانبين إلى تمهيد طريق للدبلوماسية حتى في أكثر الظروف سوءاً.

ورداً على سؤال ما إذا كان الرئيس أردوغان قد أدان عملية ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية، أكد قالن أن الرئيس أردوغان أدان ذلك بشكل لا لبس فيه.

وشدد على أن موقف تركيا ثابت ولم يتغير منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.