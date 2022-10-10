سياسة
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تركيا تحتل المركز الثالث عالمياً بين أكبر منتجي ألواح الطاقة الشمسية
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إن بلاده تحتل المركز الثالث بين أكبر منتجي ألواح الطاقة الشمسية على مستوى العالم. ووفق المسؤول تهدف تركيا إلى أن ترتقي إلى المركز الثاني عالمياً اعتباراً من العام المقبل.
تركيا تحتل المركز الثالث عالمياً بين أكبر منتجي ألواح الطاقة الشمسية
افتتاح مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية المنظمة بولاية قيريق قلعة وسط تركيا / AA
10 أكتوبر 2022

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، أن بلاده تحتل المركز الثالث بين أكبر منتجي ألواح الطاقة الشمسية على مستوى العالم، وتهدف إلى الارتقاء إلى المركز الثاني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، السبت، خلال مشاركته بحفل افتتاح مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية المنظمة بولاية قيريق قلعة وسط تركيا.

وقال ورانك: "تعد تركيا حالياً ثالث أكبر منتج للألواح الشمسية في العالم. ننتج في الوقت الراهن ما قدرته 8 غيغاوات تقريباً من الألواح الشمسية".

وأضاف الوزير التركي: "هدفنا بمشيئة الله هو أن نكون في المركز الثاني عالمياً اعتباراً من العام المقبل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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