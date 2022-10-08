سياسة
3 دقيقة قراءة
صحيفة فرنسية: وضع اللغة الفرنسية في الجزائر لا يسير نحو الأفضل
قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن "الجزائر تقود ما أسمته“ عملية مطاردة اللغة الفرنسية". وأشارت إلى ان الرئيس الجزائري يعتبر أن اللغة الفرنسية "غنيمة حرب"، وأن اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية.
صحيفة فرنسية: وضع اللغة الفرنسية في الجزائر لا يسير نحو الأفضل
لوفيغارو: سياسة تعويض اللغة الفرنسية في مناهج التعليم في الجزائر بدأت منذ عام 2019 / AA
8 أكتوبر 2022

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية: "إن الجزائر تقود، ما أسمته، عملية مطاردة اللغة الفرنسية"، مشيرة إلى أن وضع "لغة الاستعمار" كما يسميها البعض في الجزائر لا يتجه نحو الأفضل مستقبلاً.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر في الـ30 من يوليو/تموز الماضي، أن تصبح اللغة الإنجليزية إلزامية من بداية السنة الثالثة ابتدائي، بالموازاة مع تعليم اللغة الفرنسية، واعتبر الرئيس الجزائري أن اللغة الفرنسية هي "غنيمة حرب" لكن اللغة الإنجليزية هي لغة عالمية، في إشارة إلى تعبير أحد رواد الأدب الجزائري، كاتب ياسين.

ونقلت الصحيفة عن خولة طالب الإبراهيمي الحاصلة على شهادة الدكتوراه في اللسانيات والأستاذة بقسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الجزائر، قولها إن طلاب السنة الأولى وبعد أن كانوا في السابق يكتبون ويتحدثون اللغة الفرنسية جيداً، باتوا اليوم غير قادرين حتى على تكوين أحرف لاتينية.

كما نقلت الصحيفة عن الدكتور شريف بن بولعيد، حفيد الشهيد مصطفى بن بولعيد بطل الثورة الجزائرية، قوله إن قرار الرئيس الجزائري تاريخي وهو ثمرة عمل طويل الأمد بدأ في التسعينيات.

وقالت "لوفيغارو" إن سياسة تعويض اللغة الفرنسية في مناهج التعليم في الجزائر بدأت منذ عام 2019، لكن الأحداث تسارعت في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021 بعد الأزمة الدبلوماسية التي سببتها تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي شكك فيها بشكل خاص في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

حينها أمرت وزارة الشباب والرياضة ووزارة التكوين المهني باستخدام اللغة العربية في مراسلاتهما واستبعاد اللغة الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن الجانب الفرنسي يدرك جيداً، من جهته، أنه بصدد فقدان تأثيره في منطقة المغرب العربي لصالح الطرف الأنجلوساكسوني.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال زيارة ماكرون إلى الجزائر في أغسطس/آب، كتبت المنشورات خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع تبون باللغتين الإنجليزية والعربية. وطُرحت، خلال لقائه بالمبدعين الشباب، أسئلة معينة على الرئيس الفرنسي باللغة الإنجليزية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us