أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، السبت، أنها تساهم بنشاط في الوساطة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. جاء ذلك بينما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بـ"تدمير لبنان" إذا تعرضت إسرائيل لهجوم.

وقالت الخارجية الفرنسية في تغريدة، إن "فرنسا تساهم بنشاط في الوساطة الأمريكية الهادفة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، معتبرة أن "الاتفاق سيعود بالنفع على البلدين وشعبيهما".

وبهذا الخصوص، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن بلاده تنتظر نتيجة الاتصالات التي يجريها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين مع الإسرائيليين، لتحديد مسار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عون، الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، الجمعة في قصر الرئاسة شرق بيروت، حسب بيان للرئاسة اللبنانية.

ومساء السبت، قال مصدر لبناني مُطلع لوكالة الأناضول: الوسيط الأمريكي سلم بيروت الملاحظات الإسرائيلية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية.

في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه "إذا هاجم حزب الله إسرائيل فسندمر لبنان".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.