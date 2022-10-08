أعلنت كوريا الجنوبية أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً على مياهها الشرقية، هو الأحدث في سلسلة من التجارب الصاروخية الأخيرة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الإطلاق جرى في ساعة مبكرة من صباح الأحد، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وتقول الحكومة اليابانية أيضاً إن كوريا الشمالية ربما أطلقت صاروخاً باليستياً.

جاء الإطلاق، وهو السادس ضمن سلسلة تجارب لكوريا الشمالية خلال أسبوعين، بعد ساعات من اختتام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية جولة جديدة من التدريبات البحرية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. وشاركت في التدريبات حاملة طائرات أمريكية.

وحذر الجيش الكوري الشمالي السبت من أن إعادة نشر حاملة الطائرات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية لها تأثير سلبي كبير على الأمن الإقليمي.