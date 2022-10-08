لمح مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، إلى تورط موسكو في انفجار فوق جسر استراتيجي يربط القرم بروسيا، السبت.

وكتب بودولياك، في تغريدة، "أليس واضحاً من الذي نفذ الانفجار؟ وصلت الشاحنة التي انفجرت من الجانب الروسي".

وفي تغريدة منفصلة، قال بودولياك إن ما حصل على الجسر "هو البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي".

وقال: "الجسر هو البداية، ويجب تدمير كل شيء غير شرعي، وإعادة كل شيء مسروق إلى أوكرانيا".

من جهتها، أدانت الخارجية الروسية، عبر تلغرام، تصريحات أوكرانية بشأن انفجار السبت فوق جسر استراتيجي يربط القرم بروسيا، قائلة إن هذا يدل على "الطبيعة الإرهابية" لكييف.

في السياق ذاته، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع مرسوماً بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

وأضاف الكرملين، في بيان، أن "المرسوم يخول جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تنظيمَ وتنسيق الإجراءات اللازمة لحماية النقل عبر مضيق كيرتش، وخطوط الكهرباء بين روسيا وشبه جزيرة القرم، إلى جانب خط أنابيب الغاز الرئيسي بين إقليم كراسنودار الروسي والقرم"، حسب وكالة "تاس" المحلية.

وصباح اليوم، أعلنت السلطات الروسية اشتعال النيران في قطار محمل بالوقود إثر انفجار شاحنة فوق جسر "كيرتش" الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وفي وقت لاحق السبت أعلنت وزارة النقل الروسية أنه يمكن للقطارات استخدام الجسر الذي يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم مرة أخرى بعد أن تضرر في الانفجار.

ويعد الجسر الذي يتكون من طريقين متوازيين أحدهما للسيارات والآخر للسكة الحديدية، طريق إمداد رئيسياً واستراتيجيا​​​​​​​ً بالنسبة لروسيا جرى بناؤه بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.