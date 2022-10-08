أصيبت جندية وعنصر أمن إسرائيليين بجروح وُصفت بأنها "خطيرة للغاية"، السبت، إثر إطلاق نار على حاجز مخيم شعفاط العسكري، شمالي مدينة القدس المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان "ورد بلاغ عن إطلاق نار على حاجز شعفاط (الإسرائيلي)".

وأضافت أنه "نتيجة لذلك، كان هناك مصابان من أفراد شرطة حرس الحدود في مكان الحادث، جرى تحديد حالتهما في البداية على أنها خطيرة للغاية وفقاً لمسؤولين طبيين".

وأردفت أنه "جرى استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأت البحث عن المشتبه به (في إطلاق النار) الذي فرّ من المكان".

وتشهد مدينة القدس وضواحيها، توتراً منذ ساعات الظهيرة، إثر قمع الشرطة الإسرائيلية مسيرة كشفية سلمية قرب منطقة "باب العامود"، حيث أصيب 5 فلسطينيين واعتقل آخرون.