قالت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إن قصر باكنغهام قلق للغاية من أن مذكرات الأمير هاري قد تحتوي على إفادات تضر بسمعة العائلة المالكة.

وقالت إن العائلة المالكة تدرس إمكانية منع الأمير هاري من نشر كتابه الجديد في حال تضمن إساءات للأسرة، وأوضحت الصحيفة أنه جرى تحذير الأمير هاري من أن يخاطر بأن يصبح "منبوذاً تماماً" بين أفراد العائلة والجمهور البريطاني في حال قدم أي ادعاءات قوية ضد النظام الملكي في كتابه.

ووفق الصحيفة، عندما أعلن الأمير هاري لأول مرة عن تفاصيل الكتاب في العام الماضي، قال في بيان: "أنا أكتب هذا ليس بصفتي الأمير الذي وُلِد في القصر، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه".

وكان من المقرر إصدار مذكرات الأمير هاري، دوق ساسكس، في الأسابيع المقبلة، إلا أنه قد يتأخر عدة أشهر حتى يتمكن الأمير من إضافة فصول جديدة يروي فيها جنازة جدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.