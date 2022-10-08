سياسة
2 دقيقة قراءة
تحذير للأمير هاري بشأن كتابه الجديد عن العائلة المالكة والقصر "قلق للغاية"
قالت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إن العائلة المالكة تدرس إمكانية منع الأمير هاري من نشر كتابه الجديد في حال تضمن إساءات للأسرة. وفي إعلانه الأول عن الكتاب كان الأمير هاري أوضح أنه لن يكتب الكتاب بصفته أميراً ولكن بصفته الرجل الذي أصبح عليه الآن.
تحذير للأمير هاري بشأن كتابه الجديد عن العائلة المالكة والقصر "قلق للغاية"
ديلي إكسبرس: تدرس العائلة المالكة إمكانية منع الأمير هاري من نشر كتابه الجديد في حال تضمن إساءات للأسرة / Reuters
8 أكتوبر 2022

قالت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، إن قصر باكنغهام قلق للغاية من أن مذكرات الأمير هاري قد تحتوي على إفادات تضر بسمعة العائلة المالكة.

وقالت إن العائلة المالكة تدرس إمكانية منع الأمير هاري من نشر كتابه الجديد في حال تضمن إساءات للأسرة، وأوضحت الصحيفة أنه جرى تحذير الأمير هاري من أن يخاطر بأن يصبح "منبوذاً تماماً" بين أفراد العائلة والجمهور البريطاني في حال قدم أي ادعاءات قوية ضد النظام الملكي في كتابه.

ووفق الصحيفة، عندما أعلن الأمير هاري لأول مرة عن تفاصيل الكتاب في العام الماضي، قال في بيان: "أنا أكتب هذا ليس بصفتي الأمير الذي وُلِد في القصر، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه".

وكان من المقرر إصدار مذكرات الأمير هاري، دوق ساسكس، في الأسابيع المقبلة، إلا أنه قد يتأخر عدة أشهر حتى يتمكن الأمير من إضافة فصول جديدة يروي فيها جنازة جدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us