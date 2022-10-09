سياسة
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العاصفة جوليا تتحول إلى إعصار وتتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا الوسطى
تحوّلت العاصفة الاستوائية "جوليا" إلى إعصار عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكولومبية في طريقها نحو ساحل نيكاراغوا على البحر الكاريبي ومحملة برياح تبلغ سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة.
العاصفة جوليا تتحول إلى إعصار وتتجه نحو الساحل الشرقي لأمريكا الوسطى
المركز الأمريكي للأعاصير: من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطراً على الحياة جراء الأمطار الغزيرة / AFP
9 أكتوبر 2022

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة الاستوائية "جوليا" تحوّلت إلى إعصار مساء السبت عندما مرت بجزيرة سان أندريس الكولومبية في طريقها نحو ساحل نيكاراغوا على البحر الكاريبي ومحملة برياح تبلغ سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز أن "من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات طينية تشكل خطراً على الحياة جراء الأمطار الغزيرة فوق أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك (والمتوقعة حتى يوم الاثنين بالتوقيت المحلي)".

وكان المركز قال في وقت سابق إن العاصفة تتجه نحو نيكاراغوا "بسرعة".

وقال المركز إن العاصفة تقع على بعد 15 كيلومتراً من جزيرة سان أندريس ونحو 225 كيلومتراً من ساحل نيكاراغوا، إذ إن من المتوقع أن تصل إلى اليابسة في وقت لاحق.

وأضاف المركز أنه بعد وصول الإعصار جوليا إلى اليابسة في نيكاراغوا من المتوقع أن يضعف تدريجياً في أثناء عبوره البلاد، قبل الانتقال شمالاً على طول سواحل المحيط الهادي في هندوراس والسلفادور وغواتيمالا يومَي الأحد والاثنين.

وأضاف أن العاصفة قد تتسبب في حدوث سيول في جنوب المكسيك خلال الأيام المقبلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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