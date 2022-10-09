سياسة
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بينهم أطفال.. الأمم المتحدة: 100 فلسطيني قتلوا بالضفة منذ بداية 2022
أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني بينهم أطفال في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري حسب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط.
بينهم أطفال.. الأمم المتحدة: 100 فلسطيني قتلوا بالضفة منذ بداية 2022
بينهم أطفال.. الأمم المتحدة: 100 فلسطيني قتلوا في الضفة منذ بداية 2022   / AA
9 أكتوبر 2022

أعلنت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند في بيان مساء السبت: "أنا منزعج من تدهور الوضع الأمني​​، بما في ذلك تصاعد الاشتباكات المسلحة بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف: "منذ بداية العام قُتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني، بينهم أطفال، وسط زيادة كبيرة في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المنطقة (أ) (خاضعة لسلطة فلسطينية)".

وأوضح المنسق الخاص أن "تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة يغذي مناخاً من الخوف والكراهية والغضب".

ودعا إلى "الحد من التوترات على الفور، لفتح المجال للمبادرات الحاسمة التي تهدف إلى إنشاء أفق سياسي قابل للحياة"، حسب تعبيره.

وحث وينيسلاند السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على إعادة الهدوء وتجنب مزيد من التصعيد، مشيراً إلى أن "هشاشة الوضع تؤكد الحاجة الملحة لتغيير الديناميكيات على الأرض، مع معالجة القضايا الأمنية والسياسية الكامنة التي تغذي عدم الاستقرار الحالي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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