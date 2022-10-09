قال مسؤولون نقابيون في كلٍّ مِن شركتي "إكسون موبيل" و"توتال إنرجيز" لرويترز إن الإضرابات التي دعت لها الكونفدرالية العامة للشغل تتواصل اليوم الأحد.

وذكر ممثل للكونفدرالية أن الإضراب "مستمر في كل مكان"، مضيفاً أنه لم تحدث اتصالات من "توتال إنرجيز" منذ دعوة الكونفدرالية أمس السبت رؤساء الشركة لبدء مفاوضات تتعلق بالأجور.

ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.

وتواجه أكثر من 20% من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60% من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يومياً، مما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.