سياسة
2 دقيقة قراءة
فشلوا بالهرب.. الشرطة الفلبينية تقتل 3 نزلاء وسط أعمال شغب بأحد السجون
قتلت الشرطة الفلبينية ثلاثة نزلاء من بينهم أحد كبار مقاتلي جماعة أبو سياف، في سجن شديد الحراسة بمعسكر الشرطة الرئيسي في العاصمة مانيلا، وذلك بعدما احتجزوا عضوة مجلس شيوخ معارضة سابقة رهينةً، وسط أعمال شغب حصلت في السجن.
فشلوا بالهرب.. الشرطة الفلبينية تقتل 3 نزلاء وسط أعمال شغب بأحد السجون
سيارة تنقل رفات ثلاثة من نزلاء سجن العاصمة الفلبينية مانيلا بعدما قتلوا برصاص الشرطة أثناء محاولتهم الهرب / AFP
9 أكتوبر 2022

قتلت الشرطة الفلبينية ثلاثة نزلاء، من بينهم أحد كبار مقاتلي جماعة أبو سياف، بعد أن طعنوا شرطياً في مصلحة السجون واحتجزوا لفترة وجيزة عضوة مجلس شيوخ معارضة سابقة رهينة الأحد، في محاولة فاشلة للهروب من مقر الشرطة بمنطقة العاصمة، حسبما أفادت الشرطة.

وقال قائد الشرطة الوطنية الجنرال رودولفو أزورين جونيور إن السناتور السابقة ليلى دي ليما لم تصب بأذى، وجرى نقلها إلى المستشفى لإجراء فحص، بعد محاولة الفرار واحتجاز الرهائن في سجن شديد الحراسة بمعسكر الشرطة الرئيسي في العاصمة مانيلا.

وطعن أحد النزلاء الثلاثة شرطياً كان يوزع الإفطار على النزلاء بعد الفجر. وقالت الشرطة إن شرطياً متمركزاً في برج حراسة أطلق طلقات تحذيرية، ثم أطلق النار فقتل اثنين من السجناء، أحدهما القيادي بجماعة أبو سياف إيدانغ سوسوكان، عندما رفضا الاستسلام.

وأفاد أزورين بأن النزيل الثالث ركض إلى زنزانة دي ليما واحتجزها رهينة لفترة وجيزة لكنه قتل أيضاً برصاص الشرطة.

وأضاف أزورين في تصريحات للصحفيين: ”إنها بخير.. تمكنا من التعامل مع الحادث بسرعة داخل مركز الاحتجاز”.

دي ليما محتجزة منذ عام 2017 وتواجه محاكمة بتهم حيازة مخدرات تقول إنها ملفقة من قبل الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي ومسؤوليه، في محاولة لتكميم انتقادها لحملته المميتة على المخدرات غير المشروعة، والتي أودت بحياة آلاف الشباب المشتبه بهم، وأثارت تحقيقاً في المحكمة الجنائية الدولية كجريمة محتملة ضد الإنسانية.

واستقال دوتيرتي، الذي أصر على أن دي ليما مذنبة، من منصبه في 30 يونيو/حزيران في نهاية فترة ولايته المضطربة التي دامت ست سنوات وخلفه فرديناند ماركوس جونيور، وهو نجل ديكتاتور سابق أطيح به عام 1986 في انتفاضة من أجل الديمقراطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us