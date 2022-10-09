أعلنت تركيا مغادرة 17 سفينة محملة بالحبوب المواني الأوكرانية خلال اليومين الأخيرين.

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع التركية الأحد.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمّن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي والتي تهدد بكارثة إنسانية.

ويعاني كثير من بلدان العالم أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية المندلعة منذ 24 فبراير/شباط الماضي.