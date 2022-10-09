سياسة
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ذاكرة الفن المعاصر.. أردوغان يفتتح متحف إسطنبول للرسم والنحت
قال الرئيس التركي، خلال افتتاحه متحف إسطنبول للرسم والنحت في جامعة معمار سنان، إن حكومات حزب العدالة والتنمية رممت وجددت خلال الأعوام الـ20 الأخيرة 164 متحفاً بشكل كامل.
ذاكرة الفن المعاصر.. أردوغان يفتتح متحف إسطنبول للرسم والنحت
أردوغان يفتتح متحف إسطنبول للرسم والنحت / AA
9 أكتوبر 2022

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد متحف إسطنبول للرسم والنحت في جامعة معمار سنان في الشطر الأوروبي بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان في كلمة له خلال مراسم الافتتاح إن حكومات حزب العدالة والتنمية رممت وجددت خلال الأعوام الـ20 الأخيرة 164 متحفاً بشكل كامل.

وأضاف الرئيس أردوغان: "بينما افتتحنا 56 متحفاً في جميع أنحاء بلادنا لأول مرة، أنشأنا مباني جديدة لـ18 من متاحفنا وافتتحناها أمام الشعب".

وبيّن أن متحف إسطنبول للرسم والنحت يُعد الأكبر في تركيا من ناحية المجموعات الفنية، إذ يحتوي على 10 آلاف و666 عملاً فنياً لـ806 فنانين.

وأضاف: "متحف إسطنبول للرسم والنحت بفضل تصميمه الحديث، وموقعه المركزي، ومعداته الأمنية بأعلى المعايير، ومميزاته الجمالية، أصبح صرحاً رائعاً يليق بمدينتنا إسطنبول من جميع النواحي، ولا نخطئ إذا ما أطلقنا عليه اسم (ذاكرة الفن المعاصر) لبلدنا".

وأعرب الرئيس أردوغان عن تمنيه أن يسهم المتحف بالنفع والخير لمدينة إسطنبول ولكل محبي الفن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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