سياسة
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وصل عددهم إلى 50.. انضمام أسرى جدد للإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
أعلن 20 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي انضمامهم إلى إضراب مفتوح بدأه 30 أسيراً قبل 15 يوماً، رفضاً للاعتقال الإداري للمعتقلين دون توجيه أي لائحة اتهام.
وصل عددهم إلى 50.. انضمام أسرى جدد للإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال
نحو 800 فلسطيني معتقلون إدارياً في سجون إسرائيل من بين نحو 4650 أسيراً في سجونها وفقاً لنادي الأسير / AP
9 أكتوبر 2022

ارتفع الأحد عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية إلى 50، بعد انضمام 20 أسيراً إلى إضراب مفتوح بدأه 30 أسيراً قبل 15 يوماً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيانٍ إن 20 أسيراً انضموا إلى "الإضراب المفتوح عن الطعام ليرتفع عدد المضربين إلى 50 أسيراً".

ولليوم الخامس عشر على التوالي، يواصل 30 معتقلاً إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام "رفضاً لجريمة الاعتقال الإداري"، وفق النادي.

وأشار إلى استمرار الأسرى المضربين في مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة خطوةً احتجاجيةً على اعتقالهم.

وفي مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، تواصل خيمة الاعتصام الدائمة استقبال المتضامنين مع الأسرى المضربين والأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من مراحل متقدمة من مرض السرطان.

وتقيم الخيمة مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى ويشارك في فعالياتها ذوُو أسرى وحقوقيون وممثلو مؤسسات أهلية وحكومية.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري قرب رام الله، ومعتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاماً إضافية، بتهمة المشاركة في تأسيس "كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وتنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي.

وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، شرع 30 أسيراً فلسطينياً ينتمون إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.

والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى ستة أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.

ووفق نادي الأسير، فإن نحو 800 فلسطيني معتقلون إدارياً في سجون إسرائيل من بين نحو 4650 أسيراً في سجونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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