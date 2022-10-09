أحيت وزارة الدفاع التركية الأحد الذكرى السنوية الثالثة لعملية "نبع السلام" التي نفذتها شمالي سوريا، ضد التنظيمات الإرهابية.

وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، قالت الوزارة إن العملية أُطلقت لـ"تأمين الحدود التركية ووقف الظلم الممارَس ضد أشقائنا السوريين."

وأعربت عن تحيتها لـ"أبطال الجيش التركي"، مترحمة على الشهداء منهم ومتمنية الشفاء للمصابين.

وأرفقت الوزارة تغريدتها بإنفوغرافيك يظهر ما فعله الجيش التركي، في إطار عملية "نبع السلام"، والتي شملت تطهير أكثر من 390 منطقة سكنية وما مساحته 4 آلاف و200 متر مربع من الإرهاب، وتحييد ما يزيد على 3 آلاف و700 إرهابي، إلى جانب تأمين عودة مليون سوري إلى مناطقهم.

وتمكنت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من إرهابيي YPG، ذراع تنظيم PKK الإرهابي في سوريا، خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ونفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سوريا، ضد تنظيمي داعش الإرهابي وPKK/YPG.

وطهّرت عبر تلك العمليات آلاف الكيلو مترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.