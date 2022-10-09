سياسة
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جاوش أوغلو: تركيا أكثر الدول سعياً لإنهاء الصراع الروسي-الأوكراني
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن المجتمع الدولي أثنى على جهود تركيا الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، معتبراً أنها أكثر دولة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الصراع بين موسكو وكييف.
جاوش أوغلو: تركيا أكثر الدول سعياً لإنهاء الصراع الروسي-الأوكراني
جاوش أوغلو: المجتمع الدولي أثنى على جهود تركيا الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية / AA
9 أكتوبر 2022

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد إن بلاده تعتبر أكثر دولة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه مع مواطنين أتراك بمدينة ستراسبورغ الفرنسية التي يزورها للمشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا أقدمت على خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب من خلال جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أن المجتمع الدولي أثنى على جهود تركيا الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعن جمهورية شمال قبرص التركية، قال جاوش أوغلو: "ستكتسب جمهورية شمال قبرص التركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، صفة المراقب في منظمة الدول التركية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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