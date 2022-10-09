قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الأحد إن بلاده تعتبر أكثر دولة بذلت جهوداً دبلوماسية لوقف الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه مع مواطنين أتراك بمدينة ستراسبورغ الفرنسية التي يزورها للمشاركة في اجتماع رؤساء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأوضح جاوش أوغلو أن تركيا أقدمت على خطوات ملموسة لحل أزمة الحبوب من خلال جهودها المبذولة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وأضاف أن المجتمع الدولي أثنى على جهود تركيا الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وعن جمهورية شمال قبرص التركية، قال جاوش أوغلو: "ستكتسب جمهورية شمال قبرص التركية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، صفة المراقب في منظمة الدول التركية".