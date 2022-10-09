أعلنت الرئاسة اللبنانية الأحد أن الوسيط الأمريكي بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين، سيرسل "صيغة نهائية" لمسودة اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس البلاد ميشال عون تلقى اتصالاً من الوسيط هوكستين أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية".

وأضاف البيان: "هوكستين أكد أن جولات النقاش خُتمت وجرى تحديد الملاحظات وسيرسل الصيغة النهائية للاقتراح (مسودة) خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأردف: "الجانب اللبناني سوف يدرس الصيغة النهائية لاقتراح هوكستين بشكل دقيق تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب".

وسلّم الوسيط الأمريكي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، كلاً من لبنان وإسرائيل مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلا أن الطرفين أبديا ملاحظات عليها.

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق لترسيم الحدود تضمن حقوقها في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

والخميس، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، التعليقات اللبنانية على مسودة اتفاق الحدود البحرية.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتتوسط واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.​​​​​​​​​​​​​​