سياسة
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شاهد | منتخب تركيا لكرة القدم لمبتوري الأطراف يُتوّج بكأس العالم
فاز منتخب تركيا لكرة القدم لمبتوري الأطراف بنتيجة 4-1 على نظيره الأنغولي في مباراة أقيمت في إسطنبول. وتُوّج بذلك ببطولة كأس العالم.
شاهد | منتخب تركيا لكرة القدم لمبتوري الأطراف يُتوّج بكأس العالم
المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف يُتوّج ببطولة كأس العالم / AA
9 أكتوبر 2022

تُوّج المنتخب التركي لكرة القدم لمبتوري الأطراف، ببطولة كأس العالم بفوز مستحق على نظيره الأنغولي.

وأقيمت المباراة النهائية في مدينة إسطنبول التركية، وحظيت بمتابعة نحو 15 ألف متفرج.

وانتهت المباراة بفوز مستحق للفريق التركي بنتيجة 4-1، ليتوج بذلك ببطولة كأس العالم.

وحضر الرئيس رجب طيب أردوغان المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم لمبتوري الأطراف بين تركيا وأنغولا.

وهنأ الرئيس التركي منتخب بلاده لكرة القدم لمبتوري الأطراف بالتتويج ببطولة كأس العالم.

وفي تغريدة عبر تويتر قال أردوغان: "أهنئ من أعماق قلبي منتخبا الوطني لكرة القدم لمبتوري الأطراف، الذي توّج بكأس العالم، على كفاحه الصلب وعلى إنجازه الرائع هذا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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