سياسة
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الصومال.. مقتل 200 مسلح بعملية عسكرية ضد حركة "الشباب"
قتل 200 مسلح من حركة "الشباب" مساء الأحد بعملية عسكرية للجيش بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة بإقليم هيران وسط البلاد، في ظل عمليات عسكرية للقوات الحكومية ضد الحركة جنوبي البلاد ووسطها، وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.
الصومال.. مقتل 200 مسلح بعملية عسكرية ضد حركة "الشباب"
الصومال.. مقتل 200 مسلح في عملية عسكرية ضد حركة "الشباب" / AA
10 أكتوبر 2022

قتل 200 مسلح من حركة "الشباب" مساء الأحد خلال عملية عسكرية للجيش بإقليم هيران وسط البلاد، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية.

وأفادت الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية لم تسمها بأن "وحدات من الجيش بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة شنت هجوماً مباغتاً على عناصر من مقاتلي الشباب قرب بلدة جعيبو" بالإقليم.

وأضافت أن "العملية العسكرية جاءت بعد أن تلقت وحدات من الجيش معلومات حول تسلل عناصر من الشباب إلى البلدة (..) ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة (بين عناصر الحركة وأفراد الجيش)".

وذكرت أن "عناصر الشباب كانوا يخططون للهجوم على بلدة جعيبو".

ولفتت إلى أن "المواجهات استمرت أكثر من 10 ساعات، حيث تمكن الجيش بالتعاون مع العشائر المسلحة خلال المواجهات من تصفية الخلية الإرهابية وتحييد 200 من عناصرها".

يأتي هذا في وقت تشهد بعض مناطق الصومال عمليات أمنية تجريها القوات الحكومية بالتعاون مع مليشيات عشائرية مسلحة ضد مقاتلي "الشباب" جنوبي البلاد ووسطها.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حرباً ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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