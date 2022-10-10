اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف الأحد أن الهجوم على جسر القرم "لا يندرج ضمن مبررات تفعيل العقيدة النووية الروسية".

وأجاب بيسكوف عن سؤال حول ما إذا كان الهجوم "الإرهابي" على جسر القرم يندرج ضمن مبررات تفعيل العقيدة النووية الروسية قائلاً: "لا، إنها صيغة خاطئة تماماً للسؤال"، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

ومساء الأحد اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستخبارات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية مساء الأحد إنه "ما من أدنى شك بأنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".

وكشف رئيس لجنة التحقيق الأوكرانية ألكسندر باستريكين مساء الأحد أن مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا الاستخبارات الأوكرانية في التحضير للهجوم.

وأضاف أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم الإرهابي على جسر القرم ووجهة الشاحنة التي استُخدمت في التفجير.

وكشف أنها انطلقت من بلغاريا إلى جورجيا ثم إلى أرمينيا قبل أن تصل إلى أوسيتيا الشمالية في روسيا، وتتابع مسيرها نحو إقليم كراسنودار جنوب غرب روسيا المحاذي للقرم.

وكان الكرملين أعلن عقب ذلك أن الرئيس بوتين وقّع مرسوماً بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية لحماية جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي لروسيا.

ويعد الجسر الذي يتكون من طريقين متوازيين أحدهما للسيارات والآخر للسكة الحديدية طريق إمداد رئيسياً واستراتيجيا​​​​​​​ً لروسيا جرى بناؤه بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014.

وفي 21 سبتمبر/أيلول الماضي وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تهديداً مستتراً باستخدام الأسلحة النووية، وأعلن تعبئة جنود الاحتياط بعد تقدم ميداني حققه الجيش الأوكراني.