سياسة
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تحت إشراف كيم جونغ أون.. كوريا الشمالية تعلن إجراء محاكاة "نووية تكتيكية"
كشفت كوريا الشمالية أنها أجرت مؤخراً محاكاة لضربات "نووية تكتيكية"، رداً على ما اعتبرته تهديداً عسكرياً تمثله واشنطن وحلفاؤها، التي كثفت بدورها أيضاً مناورات عسكرية مشتركة في المنطقة.
تحت إشراف كيم جونغ أون.. كوريا الشمالية تعلن إجراء محاكاة "نووية تكتيكية"
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون / AFP
10 أكتوبر 2022

أعلنت كوريا الشمالية الاثنين أنها أجرت محاكاة لضربات "نووية تكتيكية" خلال الأسبوعين الماضيين بإشراف الزعيم كيم جونغ أون شخصياً، رداً على "التهديد العسكري" الذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها يمثلونه.

وأطلق نظام بيونغ يانغ سبعة صواريخ بالستية خلال الأسبوعين الماضيين. وحلق أحد هذه المقذوفات فوق اليابان للمرة الأولى منذ 2017.

ويتوقع المجتمع الدولي أن تجري كوريا الشمالية قريباً تجربة نووية ستكون أيضاً الأولى من نوعها منذ خمس سنوات.

وفي مواجهة هذا التهديد المتزايد كثفت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تعاونها العسكري. وأجرت الدول الثلاث مناورات بحرية وجوية واسعة حول شبه الجزيرة الكورية في الأسابيع الأخيرة، شملت خصوصاً نشر حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس رونالد ريغان" العاملة بالطاقة النووية.

لكن كوريا الشمالية تعتبر هذه المناورات بمثابة استعداد لغزو أراضيها.

ورداً على ذلك "نظمت وحدات الجيش الشعبي الكوري المسؤولة عن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية تدريبات عسكرية من 25 سبتمبر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول بهدف اختبار وتقييم قدرة الردع والهجوم النووي المضاد للبلاد، وهو ما يمثل تحذيراً شديداً للأعداء"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الاثنين.

وأضافت الوكالة أن عمليات إطلاق الصواريخ البالستية التي نفذتها كوريا الشمالية كانت "محاكاة لحرب حقيقية"، موضحة أن التدريبات تضمنت "محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية" على متن صاروخ جرى إطلاقه بعد ذلك من صومعة في شمال غرب البلاد في 25 سبتمبر/أيلول.

وشملت الاختبارات الأخرى التي أجريت في الأيام التالية محاكاة "لتحييد مطارات" في كوريا الجنوبية و"ضرب مراكز القيادة الرئيسية" و"المواني الرئيسية للأعداء"، وفق وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وذكرت الوكالة أنه بالنسبة إلى المقذوف الذي حلق فوق اليابان في 4 أكتوبر/تشرين الأول فكان "نوعاً جديداً من الصواريخ البالستية متوسطة المدى أرض-أرض".

وقطع هذا الصاروخ 4500 كيلومتر قبل أن يسقط في المحيط الهادئ وهو ما يقدر الخبراء أنها أطول مسافة قطعها حتى الآن مقذوف كوري شمالي أثناء الاختبار.

وربطت الوكالة هذه الاختبارات بالمناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة التي وصفتها بأنها "موقف مؤسف يزيد حدة التوتر في المنطقة ويشكل تهديداً عسكرياً مفتوحاً" لكوريا الشمالية.

وذكرت أن "كيم جونغ أون، الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس لجنته العسكرية المركزية، قادَ التدريبات العسكرية على الأرض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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