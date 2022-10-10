سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد أشهر من هدوء نسبي.. قتلى وجرحى بانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
هزت عدة انفجارات الاثنين وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد أشهر من الهدوء النسبي وأسفرت عن قتلى وجرحى، وفق معطيات أولية. وتعليقاً على الانفجارات في كييف قال الرئيس الأوكراني: "في اليوم الـ299 للحرب يحاولون تدميرنا ومسحنا عن وجه الأرض".
بعد أشهر من هدوء نسبي.. قتلى وجرحى بانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية
قتلى وجرحى بانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية / Reuters
10 أكتوبر 2022

هزت عدة انفجارات الاثنين وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد أشهر من الهدوء النسبي وأسفرت عن قتلى وجرحى، وفق معطيات أولية.

وقال عمدة بلدية كييف فيتالي كليتشكو على تليغرام إن "انفجارات هزت منطقة شيفتشينكيفسكي"، وهي منطقة كبيرة وسط كييف تضم البلدة القديمة التاريخية وعدداً من المكاتب الحكومية.

وتعليقاً على الانفجارات في كييف قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "في اليوم الـ299 للحرب يحاولون تدميرنا ومسحنا عن وجه الأرض".

وأشار إلى سقوط ضحايا جراء الهجمات الروسية، مناشداً شعبه البقاء في الملاجئ.

ونشرت ليزيا فاسيلينكو عضو البرلمان الأوكراني صورة على تويتر تظهر أن انفجاراً واحداً على الأقل وقع قرب المبنى الرئيسي لجامعة كييف الوطنية وسط العاصمة، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس.

وأعلنت الداخلية الأوكرانية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 24 آخرين في الهجمات الأخيرة على كييف وفقاً لتقارير أولية.

وقالت وزارة الداخلية إن الضحايا وقعوا جراء القصف الذي استهدف منطقة شيفتشينكيفسكي وسط كييف التي تضم البلدة القديمة والعديد من المكاتب الحكومية.

من جانبها قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدناً في أنحاء أوكرانيا صباح الاثنين.

وأضافت الوزارة على صفحتها على فيسبوك: “سقط ضحايا ووقع دمار.. سيُعَاقَب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا! سنأخذ بثأرنا“.

يشار إلى أن الانفجارات في كييف وقعت بعد يوم واحد من اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية مساء الأحد إنه "ما من أدنى شك بأنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us