سياسة
2 دقيقة قراءة
لليوم الثاني.. القوات الإسرائيلية تحاصر آلاف الفلسطينيين بالقدس الشرقية
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي حصار عشرات آلاف الفلسطينيين بحثاً عن مشتبه بهم في عملية إطلاق النار يوم السبت التي أسفرت عن مقتل مجنّدة وإصابة عنصرَي أمن إسرائيليين.
لليوم الثاني.. القوات الإسرائيلية تحاصر آلاف الفلسطينيين بالقدس الشرقية
القوات الإسرائيلية تحاصر عشرات آلاف الفلسطينيين في القدس الشرقية / AFP
10 أكتوبر 2022

لليوم الثاني على التوالي واصلت قوات كبيرة من السلطات الإسرائيلية الاثنين حصار عشرات آلاف الفلسطينيين بعدد من بلدات القدس الشرقية.

وتقول الشرطة الإسرائيلية إنها تواصل "البحث عن فلسطيني تشتبه بأنه أطلق النار مساء السبت على عناصر من الجيش والشرطة الإسرائيليين عند حاجز عسكري على مدخل مخيم شعفاط شمالي القدس الشرقية".

وأدّت عملية إطلاق النار إلى مقتل مجنّدة وإصابة عنصرَي أمن إسرائيليين.

ومنذ مساء السبت أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق المؤدّية إلى مخيم شعفاط والأحياء الفلسطينية المجاورة، وهي عناتا وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة.

وقال شهود عيان إن "الشرطة الإسرائيلية تمنع الدخول أو الخروج من هذه الأحياء، فيما تنفذ عمليات بحث واسعة عن فلسطيني تشتبه بأنه أطلق النار على عناصر الشرطة والأمن الإسرائيليين".

كما تستخدم الشرطة الإسرائيلية طائرات مروحية تحوم في أجواء الأحياء الفلسطينية، بحثاً عن منفذ عملية إطلاق النار.

وأضاف شهود العيان إن "الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عدداً من الفلسطينيين من هذه الأحياء خلال اليومين الماضيين".

وأشاروا إلى أن "المدارس في هذه الأحياء أغلقت أبوابها الاثنين والأحد".

وشوهدت في مداخل الأحياء المغلقة عشرات السيارات لفلسطينيين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم.

وأفاد شهود عيان عن "مواجهات متقطعة داخل الأحياء بين فلسطينيين يرشقون الحجارة، وقوات الشرطة الإسرائيلية التي تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us