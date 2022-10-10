سياسة
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تركيا.. تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2014
أظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية الاثنين تراجع نسبة البطالة بالبلاد، حيث بلغت خلال شهر أغسطس/آب الماضي 9.6%.
تركيا.. تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2014
تراجع البطالة في تركيا إلى 9.6% بأغسطس/آب / AA
10 أكتوبر 2022

تراجع معدل البطالة في تركيا خلال أغسطس/آب الفائت 0.4 نقطة، مقارنة مع يوليو/تموز 2022، التي بلغ فيها 10%، ليستقر بذلك عند 9.6%

جاء ذلك وفق معطيات حديثة نشرتها هيئة الإحصاء التركية الاثنين.

وأوضحت المعطيات أن معدل البطالة في تركيا تراجع إلى أدنى مستوياته منذ مارس/آذار عام 2014.

وأضافت المعطيات أن عدد العاطلين عن العمل خلال أغسطس الماضي بلغ 3 ملايين و312 ألف شخص.

كما تراجع معدل البطالة في أغسطس/آب 2022 بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من 2021.

وتشهد تركيا انتعاشة في العديد من القطاعات في وقت زعزعت فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية عدداً من بلدان العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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