تراجع معدل البطالة في تركيا خلال أغسطس/آب الفائت 0.4 نقطة، مقارنة مع يوليو/تموز 2022، التي بلغ فيها 10%، ليستقر بذلك عند 9.6%

جاء ذلك وفق معطيات حديثة نشرتها هيئة الإحصاء التركية الاثنين.

وأوضحت المعطيات أن معدل البطالة في تركيا تراجع إلى أدنى مستوياته منذ مارس/آذار عام 2014.

وأضافت المعطيات أن عدد العاطلين عن العمل خلال أغسطس الماضي بلغ 3 ملايين و312 ألف شخص.

كما تراجع معدل البطالة في أغسطس/آب 2022 بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من 2021.

وتشهد تركيا انتعاشة في العديد من القطاعات في وقت زعزعت فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن وباء كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية عدداً من بلدان العالم.