سياسة
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زيلينسكي: روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة بطائرات مُسيّرة إيرانية
اتّهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، روسيا بشنّ هجمات صاروخية مكثفة على عدة مدن في جميع أنحاء البلاد، صباح الاثنين. واعتبر أن موسكو تسعى لبثّ الذّعر والخوف في قلوب الأوكرانيين.
زيلينسكي: روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة بطائرات مُسيّرة إيرانية
تفجيرات بمدن متفرقة في جميع أنحاء أوكرانيا / Reuters
10 أكتوبر 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنّتها على جميع أنحاء أوكرانيا الاثنين، مشيراً إلى استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مُسيّرة إيرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "يريدون بثّ الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة"، مضيفاً أنّ ضربات بواسطة "عشرات الصواريخ" وطائرات مُسيّرة إيرانية من نوع "شاهد" استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وسومي وخاركيف وجيتومير.

وأضاف أن "انقطاعاً مؤقتاً في التيار الكهربائي ممكن، لكن لن يكون هناك انقطاع في ثقتنا بالنصر".

وتابع: "العدو يريدنا أن نخاف وأن يفرّ الناس، لكن لا يمكننا المضيّ إلا إلى الأمام وسنُظهر ذلك في ساحة المعركة"، داعياً الأوكرانيين إلى البقاء في ملاجئهم.

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخاً على أوكرانيا صباح الاثنين خلال حملة قصف على عدة مدن في البلاد.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي عبر تليغرام: "أطلق المعتدي في الصباح 75 صاروخاً بينها 41 أسقطها دفاعنا الجوي"، موضحاً أن روسيا استخدمت أيضاً "طائرات مقاتلة بدون طيار".

يُشار إلى أن الانفجارات في كييف وقعت بعد يوم واحد من اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية مساء الأحد إنه "ما من أدنى شك بأنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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