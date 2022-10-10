أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في حملة القصف التي شنّتها على جميع أنحاء أوكرانيا الاثنين، مشيراً إلى استخدام عشرات الصواريخ وطائرات مُسيّرة إيرانية.

وقال زيلينسكي في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: "يريدون بثّ الذعر والفوضى، يريدون تدمير نظام الطاقة"، مضيفاً أنّ ضربات بواسطة "عشرات الصواريخ" وطائرات مُسيّرة إيرانية من نوع "شاهد" استهدفت جميع أنحاء أوكرانيا ولا سيما كييف ومناطق خميلنيتسكي ولفيف ودنيبرو وفينيتسيا وزابوريجيا وسومي وخاركيف وجيتومير.

وأضاف أن "انقطاعاً مؤقتاً في التيار الكهربائي ممكن، لكن لن يكون هناك انقطاع في ثقتنا بالنصر".

وتابع: "العدو يريدنا أن نخاف وأن يفرّ الناس، لكن لا يمكننا المضيّ إلا إلى الأمام وسنُظهر ذلك في ساحة المعركة"، داعياً الأوكرانيين إلى البقاء في ملاجئهم.

وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخاً على أوكرانيا صباح الاثنين خلال حملة قصف على عدة مدن في البلاد.

وقال القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي عبر تليغرام: "أطلق المعتدي في الصباح 75 صاروخاً بينها 41 أسقطها دفاعنا الجوي"، موضحاً أن روسيا استخدمت أيضاً "طائرات مقاتلة بدون طيار".

يُشار إلى أن الانفجارات في كييف وقعت بعد يوم واحد من اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ ما وصفه بـ"الهجوم الإرهابي" على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

وقال بوتين خلال اجتماع مع ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية مساء الأحد إنه "ما من أدنى شك بأنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية".